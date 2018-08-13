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وفاة أربعة أشخاص وإصابة 102 أخرين خلال نهاية الأسبوع

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وفاة أربعة أشخاص وإصابة 102 أخرين خلال نهاية الأسبوع صورة من الأرشيف
بقلم أحمد مراح

توفي أربعة أشخاص وأصيب 102 آخرون  بجروح في97 حادث مرور تم تسجيله خلال نهاية الأسبوع الماضي بإقليم الإختصاص الحضري للشرطة.

وبحسب حصيلة لمصالح الأمن الوطني اليوم الإثنين،فإن العنصر البشري وعدم وإحترام مسافة الأمان والعوامل الأخرى المرتبطة بحالة المركبة.

تعتبرمن بين الأسباب الأولى المؤدية الى وقوع مثل هذه الحوادث.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لتوخي الحيطة والحذر  أثناء السياقة مع إحترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة.

بالإضافة  الى المراقبة الدورية للمركبة حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

وتضع مصالح الأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتقديم البلاغات على مدار 24 ساعة.


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