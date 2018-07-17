 وفاة أربعة اشخاص من عائلة واحدة إثر اصطدام سيارة بمقطورة بسطيف

لقيت امرأة و رضيعها مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران من نفس العائلة بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء.

على مستوى الطريق السياربنواحي منطقة عين الرمان ببلدية أولاد صابر شرق سطيف إثر اصطدام بين مركبة سياحية و شاحنة مقطورة.

أودى بحياة امرأة تبلغ من العمر 23 سنة،و رضيعها ذو العامين، بينما تعرّض الزوج و ابن آخر يبلغ من العمر4 سنوات لإصابات خطيرة.

و أضاف ذات المتحدث بأن العائلة كانت في طريق العودة إلى أم البواقي بعد زيارة لأهل الزوجة في عين ولمان بسطيف.

و قد تم إجلاء الضحيتين المتوفيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “صروب الخير ” بالعلمة مع تحويل الجريحين لتلقي العلاج.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

والجدير بالذكر أن طرقات الولاية حصدت عشرات الأرواح، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى 10 عبر مناطق مختلفة.

خلّفت في مجملها قتيلين و 1 جريحا بدرجات متفاوتة.