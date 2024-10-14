وفاة أربعينية وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بالمسيلة

لقيت امرأة حتفها وأصيب اثنين آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 60 منطقة الشقة، ببلدية أولاد منصور و دائرة حمام الضلعة ولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا17د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة ذات مقطورة. بالطريق الوطني رقم 60 منطقة الشقة، ببلدية أولاد منصور و دائرة حمام الضلعة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 43 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. بمستشفى المسيلة و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.