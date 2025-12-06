 وفاة أربعيني إثر صعقة كهربائية بتبسة

لقي شخص حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية بالقرب من مركز التكوين المهني، بلدية بوخضرة بولاية تبسة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 09سا00د من أجل إسعاف شخص. تعرّض لصعقة كهربائية بالقرب من مركز التكوين المهني، بلدية بوخضرة دائرة العوينات.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

