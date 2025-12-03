وفاة أربعيني إثر صعقة كهربائية بسكيكدة

لقي شخص حتفه إثر تعرّضه لصعقة كهربائية بالمكان المسمى المذبح، ببلدية سكيكدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 11سا46د من أجل إسعاف شخص تعرّض لصعقة كهربائية بالمكان المسمى المذبح، بلدية ودائرة سكيكدة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

