 وفاة أربعيني إثر صعقة كهربائية بوهران

لقي شخص حتفه اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لصعقة كهربائية من عمود إنارة أثناء عملية رش أرضية أمام منزله بشارع الجمهورية، بلدية عين الترك بولاية وهران.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا و53د، من أجل حادث. تعرض شخص لصعقة كهربائية من عمود إنارة أثناء عملية رش أرضية أمام منزله بشارع الجمهورية، ببلدية ودائرة عين الترك.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة رجل يبلغ من العمر 48 سنة في عين المكان. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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