وفاة أربعيني بعد تعرضه لصعقة كهربائية بحي الزيتون بمدينة غليزان

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية لبلدية غليزان مساء اليوم بحي الزيتون بلدية ودائرة غليزان، لأجل تحويل شخص متوفي 45 سنة جنس ذكر.

بسبب صعقة كهربائية 220v، متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى اليدين، كان هذا الأخير في صيانة خيوط كهربائية بمسكن في طور الإنجاز تابع لأحد الخواص.

بعد نهاية الاجراءات اللازمة مع المصالح الأمنية تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى محمد بوضياف بغليزان.