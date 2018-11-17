وفاة أربعيني دهسا والسائق في حالة فرار بالعاصمة

لقي شخص حتفه، مساء أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، بعد أن تعرض لحادثة دهس بالسيارة بمحاذاة نفق وادي أوشايح بإتجاه الدار البيضاء.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فلقد قام السائق المتسبب في الحادث بالهروب، الذي لم يتوقف لتقديم المساعدة للضحية.

وأوضح المصدر، أن الشخص المتوفي لم تحدد هويته و يبدو في الأربعينات من العمر.

حيث لقي الضحية حتفه بعين المكان، قبل أن يتم نقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث بالعالية.

فيما تعمل مصالح الأمن المختصة على التحقيق في وقائع وتفاصيل هذا الحادث الأليم، يضيف المصدر.