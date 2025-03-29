وفاة أربعيني في انقلاب سيارة بقالمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 20 بالمكان المسمى برج الروسي، ببلدية هواري بومدين، بولاية قالمة.

وأشارت المصالح نفسها أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني. رقم 20 بالمكان المسمى برج الروسي. ببلدية هواري بومدين، دائرة عين احساينية.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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