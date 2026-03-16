وفاة أربعيني في حادث دهس بشاحنة ببومرداس

شاهدت ولاية بومرداس، اليوم، حادث مرور مأساوي أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 14:33، عقب حادث دهس لشاحنة على الطريق السيار شرق-غرب في اتجاه البويرة، وتحديدًا ببلدية الأربعطاش، دائرة خميس الخشنة.

الحادث خلف وفاة الرجل الذي تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما باشرت مصالح الأمن التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الحوادث المماثلة على الطرق السيار. خصوصًا تلك التي تشمل الشاحنات. تستدعي توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور لتفادي المزيد من الخسائر البشرية.