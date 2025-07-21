وفاة أربعيني في حادث مرور بالجلفة

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89 بالقرب من محطة الوقود، ببلدية عين أفقه بولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا31د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 89 بالقرب من محطة الوقود، ببلدية عين أفقه ودائرة حد الصحاري.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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