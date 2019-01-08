وفاة أربعيني في حادث مرور بمستغانم

خلف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الإثنين إلى الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة بنفق أوريعة ببلدية مزغران غرب مستغانم

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإسعاف وإجلاء مصابين بعد إصطدام سيارتين نفعية وسياحية بمخرج النفق الأرضي بالطريق الوطني رقم 11.

وخلف الحادث وفاة شخص “42 سنة” في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، بجروح خطيرة.

تم نقلهم على جناح السرعة إلى الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى مستغانم، يضيف المصدر.