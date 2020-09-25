وفاة أرملة النجم اللبناني الراحل “وديع الصافي”

فن وثقافة
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وفاة أرملة النجم اللبناني الراحل “وديع الصافي”
بقلم زهيدة.ث

توفيت صباح اليوم الجمعة أرملة الفنان اللبناني الكبير الراحل “وديع الصافي” بعد وعكة صحية ألزمتها الفراش عدة أيام.

وأعلنت صديقة العائلة الفنانة “مادلين مطر” وفاة زوجة الفنان اللبناني الكبير الراحل “وديع الصافي”.

حيث حرصت على تقديم العزاء لأبنائه عبر حسابها بموقع “انستغرام”.

وكتبت :”اتقدم من الزميلين، انطوان وجورج الصافي، اولاد العملاق صخرة لبنان وديع الصافي ..بأصدق التعازي لخسارتهما والدتهما .. رحمها الله”.

ويحمل المطرب “وديع الصافي” 3 جنسيات وهي المصرية والفرنسية والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية.

وشارك فى أكثر من فيلم سينمائي من بينها “الخمسة جنيه” و”موّال” و”نار الشوق” مع صباح فى عام 1973.

الراحل له العديد من الأغاني التي يعشقها المصريون ومنها “عظيمة يا مصر” و”يا دار يا دار” و”على رمش عيونها”.


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