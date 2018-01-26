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وفاة أرملة كريم بلقاسم

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وفاة أرملة كريم بلقاسم
بقلم أحمد قارة

توفيت اليوم الجمعة المجاهدة ڤمار محجوبة، أرملة كريم بلقاسم والمعروفة باسمها الثوري فتيحة.

وحسب مصادر النهار، فإن مراسيم جنازة الراحلة ستقام في مقبرة العالية بالعاصمة.

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