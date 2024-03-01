وفاة أزيد من 1800 شخص في حوادث مرور و170 إختناقا سنة 2023

لقي 1893 شخصا مصرعه بسبب حوادث المرور خلال سنة 2023. فيما تم إسعاف 79771 جريجا إثر 63697 حادث.

وحسبما أفادت به الحصيلة السنوية للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحوادث المنزلية خلفت 5475 وفاة، و713032 جريحا. من بينها 170 وفاة بسبب الإختناقات و5 وفيات جراء الإنفجارات و99 وفاة أخرى جراء الحروق.

وفيما تعلق بالحرائق، فخلفت الحرائق الحضرية 60 وفاة، وحرائق السيارات والمركبات 13 قتيلا. فيما أدت حرائق الغابات والمحاصيل إلى وفاة 23 ضحية، و161 جريحا إثر 14099 حريقا.

من جهة أخرى، سجلت الحماية المدنية خلال نفس السنة، وفاة 17 شخصا جراء الإنهيارات و19 آخرا بسبب الفيضانات. بينما سجلت 214 غريقا على مستوى الشواطئ المحروسة والممنوعة.