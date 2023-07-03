وفاة أزيد من 50 حاجا من بينهم مفقود في البقاع المقدسة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.

كما أشار بلمهدي إلى أن القطاع سجل أيضا حالة وفاة واحدة ضمن الحجاج المفقودين. مضيفا أن “كل سنة يتم تسجيل حجاج مفقودين ومتخلفين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم”.

ومن جهة ثانية، ثمن وزير الشؤون الدينية دور الأئمة “المهم” للحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد. مشيرا إلى أن “حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته”.