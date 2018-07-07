وفاة أستاذة مصحّحة لأوراق الباك في حادث مرور مروّع بالوادي

لقيت امرأة حتفها في حادث مررو مروّع صباح اليوم السبت بولاية الوادي.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الحادث وقع في الطريق الرابط بين بلديتي حساني عبد الكريم وقمار بالوادي.

بين سيارة من نوع “شفرولي” و شاحنة لنقل الحصى من نوع “شكمان”، توفيت على إثره المرأة، ويتعلق الأمربـ “فاطمة الزهرة بوذراع”.

وهي أستاذة فرنسية بمتقنة شعباني عباس كانت متوجهة إلى مركز “قمار” للقيام بواجبها في تصحيح أوراق إمتحانات البكالوريا.

وتدخل أعوان الحماية المدنية الذين لقوا صعوبة في إخراجها نظرا لقوة التصادم.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.