وفاة أسطورة الروك الأمريكي ديفيد كروسبي

توفي أسطورة الروك الأميركي ديفيد كروسبي، خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت زوجة النجم، جان دانس، في بيان نشرته مجلة فاريتي: “ببالغ الحزن وبعد مرض استمر وقتا طويلا. أعلن وفاة حبيبنا ديفيد كروز كروسبي”.

ويعد كروسبي أحد أكثر مغني الروك تأثيراً خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وكان كروسبي عضوا مؤسسا في اثنتين من فرق الروك التي حظيت بشعبية كبيرة وهما فرقتا “بيردز” و”سي.إس.إن.واي”.

وتميز كروسبي بإيقاع صوتي صعب وتوليفات غير تقليدية في العزف على الغيتار وكتابة الأغاني المؤثرة.

ومزج عمله مع “بيردز” و”سي.إس.إن.واي” بين موسيقى الروك والموسيقى الشعبية بطرق جديدة وأصبحت أغاني الفرقتين جزءا من موسيقى عصر الهيبيز.

وعانى كروسبي في حياته من إدمان المخدرات الذي أدى في النهاية إلى عملية زرع لاستبدال الكبد.

إضافة إلى حادث دراجة نارية خطير وموت صديق، وكفاح ضد التهاب الكبد وداء السكري.