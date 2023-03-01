وفاة أسطورة الكرة الفرنسية “جوست فونتين”

توفي اليوم الأربعاء، أسطورة الكرة الفرنسية، جوست فونتين، عن عمر ناهز الـ 89 سنة، حسب تغريدة أطلقها الصحفي الرياضي الفرنسي، الشهير، دومينيك غريمولت، على حسابه في “تيوتر”.

ويعد فونتين، أحد أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي، في خمسينات القرن الماضي، وهو الذي نال جائزة هداف كأس العالم 1958 في المشاركة الأولى والأخيرة له مع فرنسا، بعدما سجل 13 هدفا، ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة ترتيب هدافي كأس العالم التاريخيين.

وولد فونتين في 18 أوت 1933، في مراكش بالمغرب لأب فرنسي وأم إسبانيا وعاش ونشأ في الدار البيضاء، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد المغربي، قبل أن ينتقل إلى فرنسا في 1953.

ولم تستمر مسيرة الأسطورة الفرنسية الراحل، سوى لـ 7 سنوات، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في 1953 مع نيس الفرنسي بعد بداياته في الاتحاد المغربي، قبل أن يعتزل في 1960 بقميص نادي ريمس بسبب الإصابة.