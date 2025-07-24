وفاة أسطورة المصارعة الامريكي هالك هوغان

توفي أيقونة المصارعة العالمية الترفيهية “دبليو دبليو إي” (WWE)، ونجم التلفزيون “هالك هوغان”، اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما بسكتة قلبية.

وحسب ما أفادت به مجلة “يو إس ويكلي” بأن “هالك هوغان” أحد أشهر المصارعين المحترفين أصيب بسكتة قلبية، وأن عائلته طلبت مسعفين إلى منزله في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن سيارات الشرطة والإسعاف تواجدت خارج منزل هوغان صباح اليوم.

وقد وتلقى هوغان العلاج من قبل فرق الإنقاذ قبل نقله إلى مستشفى مورتون بلانت، حيث أعلنت وفاته ولم يتحدد حتى الآن سبب الوفاة.

وأضافت المصادر ذاتها ان هوغان كان هوغان خضع لعملية جراحية في الرقبة شهر ماي الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لـمنظمة” WWE” “شركة المصارعة العالمية الترفيهية” على منصة “إكس” : “تشعر” WWE” بالحزن لوفاة عضو قاعة المشاهير هالك هوجان”.

تابعت” WWE”: “كان هوغان أحد أشهر الشخصيات في ثقافة البوب، وأسهم في وصول “WWE ” إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي”.

و”تعرب WWE عن تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه”.