وفاة أسطورة اليوفي والمنتخب الإيطالي السابق فيالي

توفي اليوم الجمعة، نجم اليوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، جيانلوكا فيالي، عن عمر ناهز 58 سنة، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الجمعة، عن وفاة اللاعب الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

يجدر للإشارة، فيالي كان ضمن صفوف المنتخب الإيطالي، المتوج بكأس أمم أوروبا 2020 كمدير إداري للجهاز الفني لروبرتو مانشيني.

وسبق للمهاجم الراحل اللعب في صفوف يوفنتوس، سامبدوريا، وتشلسي، كما مثل المنتخب الإيطالي في 59 مباراة وسجل 16 هدفا.