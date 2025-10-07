وفاة أسطورة شباب بلوزداد جيلالي سالمي

توفي اليوم الثلاثاء، الـ 7 أكتوبر 2025، أسطورة شباب بلوزداد، ولاعب المنتخب الوطني السابق، جيلالي سالمي، عن عمر يناهز الـ 79 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وقدمت إدارة الشباب تعازيها إلى عائلة الفقيد سالمي جيلالي. الذي صنع أمجاد النادي لاعبا ورئيسا، إلى جانب تألقه رفقة المنتخب الوطني.

وحمل سالمي، الذي لقّب بـ “Le Petit Pelé” بالنظر إلى المستويات الفنية الرائعة التي تميز بها. ألوان “السياربي” في الفترة ما بين 1967 و1976.

وقاد الفريق للتتويج بلقب البطولة مرتين متتاليتين 1969 و1970، وكأس المغرب العربي في 3 مناسبات، وذلك سنوات 1970، 1971 و1972.

كما ترأس الفقيد شباب بلوزداد في الفترة ما بين 1996 و2000، وتوج معه بلقب البطولة الجزائرية وكأس الرابطة سنة 2000.