وفاة أسطورة منتخب إيطاليا

أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية وفاة أسطورة منتخب ايطاليا توتو سكيلاتشي عن عمر 59 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

و توالت عباراة العزاء على منصة “إكس” للنجم الايطالي سابقا و صاحب الحذاء الذهبي خلال مونديال إيطاليا 1990. الذي ترك ارثا كرويا حافلا بالالقاب والأهداف.

وكان سكيلاتشي قد خضع لعلاج منذ فترة من سرطان القولون الذي ادخله إلى مستشفيات باليرمو قبل أسبوع.

وحقق مهاجم “الأتزوري” كأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع نادي جوفنتوس و نادي انتر ميلان، كما اشتهر في مونديال 1990، بتتويجه بلقب الهداف.