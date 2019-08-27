وفاة أشهر ممثلة مغربية بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المغربية أمينة رشيد، مساء الإثنين، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وستشيع جنازتها ظهر اليوم الثلاثاء، وتعتبر الفنانة أمينة رشيد، إحدى رائدات فن التمثيل بالمغرب.

وقدمت الفنانة الراحلة أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات، وأكثر من 600 عمل تلفزيوني.

بدأت مسيرتها الفنية بالمسرح والإذاعة الوطنية في أوائل الستينيات، وكانت انطلاقة مسيرة أمينة رشيد السينمائية عام 1955 بفيلم “طبيب بالعافية”.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية من أشهرها “البحث عن زوج امراتي” لمحمد عبد الرحمان التازي عام 1993، و”للا حبي” لنفس المخرج 1996 و”مصير امرأة” لحكيم نوري 1998، و”فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت” لحكيم نوري 2000، و”ملائكة الشيطان” لأحمد بولان، و”القلوب المحترقة” لأحمد المعنوني 2007.