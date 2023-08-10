وفاة أصغر مُغنية راب مع شقيقها في ظروف غامضة

أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي، والتي تبلغ من العمر 13 عاماً، عن وفاتها هي وشقيقها جايسون تيان في ظروف غامضة.

ونشرت عائلة ليل تاي “Lil Tayé”، المشهورة عبر مواعق التواصل الإجتماعي، عبر حسابها على إنستغرام، والذي يتابعه ما يقارب من 3 ملايين ونصف مليون بيان جاء فيه: “بقلب حزين. نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية. ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا”.

وأضاف البيان، إن رحيل إبنيهما، تركهم جميعاً في حالة من الصدمة. كما أن وفاة شقيقها أيضاً عمق من حزن قلوبهم. مطالبين محبين ابنتهم باحترام هذا الوقت الخاص بالعائلة والتي يسيطر عليها الحزن بشكل كبير.

وأكدت العائلة أن “الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق”.

وذكرت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة الراحلة هي من أصغر المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوفيت منتحرة، وهو ما لم تذكره العائلة.

وظهرت ليل تاي على السوشيال ميديا في عان 2017، حيث صعدت إلى النجومية عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط.

ونالت شهرة كبيرة واسعة بسبب مقاطع الفيديو التي كانت تنشرها، وتصوير نفسها وهي ترمي الأموال على الأرض. وانتقالها بسيارات رياضية فارهة.

واختفت من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معارك الحضانة بين والدتها وولدها، على الحضانة.

وفي عام 2018، أعلنت ليل تاي أنها تلقت هي ووالدتها أمر من المحكمة، للعودة إلى فانكوفر من لوس أنجلوس لتقيم مع والدها.