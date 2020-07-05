وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 سنة

توفي، اليوم الأحد، أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز الـ 68 سنة، في منطقة “دايتون” بولاية “أوهايو” الأمريكية.

وأعلن “جيم” شقيق التوأم “دوني وروني” بأن شقيقاه عاشا معه وزوجته لمدة 10 سنوات في “بيفركريك” للاعتناء بهما، ثم تم توسيع المنزل ليتمكنوا من العيش بشكل مريح.

مضيفا بأن شقيقيه عانا في الفترة الأخيرة من مرض التهاب المفاصل وبدأت حياتهما تتغير وصحتهما تتدهور، إلى أن توفيا.

يذكر أن التوأم الأمريكي الملتصق ولدا بأربعة أذرع وأربعة أرجل وقلبين ورئتين ومعدتين منفصلتين، إلا أن أعضاؤهما الحيوية في الجهاز الهضمي كانت منضمة، مما استحال فصلهما.