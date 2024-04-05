وفاة أكبر رجل في العالم عن عمر يناهز 114 عاماً

توفي أكبر رجل في العالم عن عمر يناهز 114 عاماً، والذي تم الاعتراف به رسميًا كأكبر رجل معمر في العالم. في 4 فيفري 2022 من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحمل الراحل لمدة عامين لقب أكبر رجل معمر في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. حيث توفي الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز مورا، الثلاثاء، عن عمر يناهز 114 عاما، حسبما أعلنت السلطات وعائلته.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في قناة X: “لقد دخل خوان فيسينتي بيريز مورا إلى الأبد. عن عمر يناهز 114 عامًا. وقد منح هذا المواطن من إل كوبري فنزويلا الرقم القياسي. لطول العمر الذي منحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.

وفي 4 فيفري 2022، تم الاعتراف رسميًا بالفنزويلي. الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 112 عامًا و253 يومًا، كأكبر رجل معمر في العالم، وفقًا لموقع غينيس للأرقام القياسية.

وفي عام 2022 كان لديه 41 حفيدًا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء الأحفاد.

وُلد المزارع في إل كوبري بولاية تاتشيرا (غربًا) في 27 ماي 1909. وكان الطفل التاسع في عائلة مكونة من عشرة أفراد.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد منحه هذا الوسام: “في سن الخامسة. بدأ العمل مع والده وإخوته في الزراعة وساعد في حصاد قصب السكر والقهوة”.

لكن خوان فيسينتي بيريز مورا لم يكن عميد الإنسانية. ومنذ 17 جانفي 2023، ذهب هذا التمييز إلى الإسبانية ماريا برانياس موريرا. التي تعيش في دار للمسنين في كاتالونيا. احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في 4 مارس.