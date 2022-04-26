وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت أكبر معمرة في العالم، عن عمر يناهر الـ119 عاما، ويتعلق الأمر باليابانية ​كاني تاناكا، حسب مسؤولين محليين.

ودخلت كاني تاناكا موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمّرة في العالم.

هذا وولدت كاني تاناكا يوم 2 جانفي 1903 في منطقة فوكووكا في جنوب غرب اليابان.

وكانت الراحلة تتمتع بصحة جيدة نسبياً حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين. حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والحلويات.

وتزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامساً.

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