وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت أكبر معمرة في العالم ليلة الثلاثاء عن عمر ناهز 118 عاما أثناء نومها في دار للمسنين.

ويتعلق الأمر، بالراهبة الفرنسية، آندريه لوسيل راندون، والتي تقطن بمدينة تولون جنوبي البلاد.

وولدت راندون في فرنسا في 11 فيفري 1904، وتم اعتبارها كأكبر معمرة في العالم في 26 أفريل 2022.

وعملت راندون كمربية في شبابها، وتم تعميدها في السادسة والعشرين من عمرها.

وفي سن الحادية والأربعين أصبحت راهبة وعملت لمدة 28 عاما في مستشفى في فيشي، حيث ساعدت الأيتام وكبار السن.

ودخلت في عام 1979 خدمة دير في سافوي، ومنذ عام 2009 تعيش في دار لرعاية المسنين في تولون، وذلك بعد أن أصبحت كفيفة بسبب تقدمها في السن.

وأصيبت الراهبة الراحلة قبل نحو عام بفيروس كورونا من دون ظهور أي أعراض عليها.