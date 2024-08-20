وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت الإسبانية ماريا برانياس موريرا، وهي أكبر معمرة في العالم، عن عمر ناهز 117 عاما.

وعاشت برانياس حياة طويلة وشهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة. بما في ذلك حربين عالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء كوفيد-19.

ونشرت برانياس قبل وفاتها، رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت برانياس: “لقد اقترب الوقت. لا تبك، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي”.

وولدت برانياس في سان فرانسيسكو عام 1907، وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

وعاشت برانياس العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في مارس الماضي.

وكانت برانياس تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب. وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها.

وبعد وفاة برانياس، أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.