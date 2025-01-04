وفاة أكبر معمر في العالم اليابانية توميكو إيتوكا

توفيت اليوم أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا عن عمر 116 سنة بدار المسنين اين تقيم منذ 2019 .

واعلنت مدينة آشيا بمقاطعة هيوجو جنوب اليابان وفاة أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا البالغة 116 عامًا.

وتعتبر إيتوكا من مواليد 23 ماي 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وصنفت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أوت 2024 عن عمر يناهز 117 عامًا.

ووفقا لرئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما أن لإيتوكا 74 أبناء و5 أحفاد. كما كانت من محبي الموز ومشروب كالبيس الياباني بنكهة الزبادي.

وتنحدر إيتوكا من عائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وشهدت حروبًا وأوبئة وثورات التكنولوجيا.