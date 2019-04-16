وفاة أكبر معمّر جزائري عن عمر 123 سنة في الوادي

توفي لخضر قدوري أكبر معمر بعمر 123 سنة،من مواليد 1896 من القرن الماضي يسكن حي الهمايسة ببلدية حاسي خليفة بالوادي.

وتعاقب على كثير من الأحداث والأجيال، إلا أنه واصل حياته لا يعاني من أي مرض كان.

عمي لخضر تزوج ثلاث نساء ومعيشته في البادية، وتنقلاته فيها ونوعية الأكل التي كانت طبيعية 100 بالمائة .

ورفض عمي لخضر، تبليط أرضية الغرفة وإبقاءها ترابية حتى يتمكن من معانقة الزمن الجميل وسط الفيافي والصحراء.

وباتت ذاكرته متعلقة بالرئيس الراحل هواري بومدين قبل 40 سنة يحسبها لا تزال متواصلة.

وكان كلام عمي لخضر لا يفارق الدعاء لحفظ البلاد والجزائر وهو يرفع يده لحمايتها من كل مكروه.

وورى الثرى في مقبرة الغربية وسط بلدية حاسي خليفة .