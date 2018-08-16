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وفاة أكبر مُعمر ببرج بوعريريج

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وفاة أكبر مُعمر ببرج بوعريريج صورة مركبة
بقلم أحمد مراح

توفي اكبر معمر ببلدية ثنية النصر بولاية برج بوعريريج عن عمر ناهز108 سنوات،المُعمر يدعى بلقاسم بن زينة.

ستقام جنازة الفقيد يوم غد الجمعة على الساعة11 بمقبرة فيض عباس بالولاية.


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