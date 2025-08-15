وفاة أكثر من 170 شخصا في فيضانات بالهند وباكستان

كشفت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة تجتاح شمال البلاد منذ نهاية شهر جوان الماضي الى 110 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد الضحايا في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، إلى نحو 60 شخصا.

وسجلت غالبية الوفيات في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، حيث قتل 43 شخصا حسب هيئة إدارة الكوارث في الولاية.

وقتل 7 أشخاص آخرون في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير، وفق هيئة إدارة الكوارث في الإقليم.

وجرفت الأمطار العديد من المنازل في منطقة باجور (شمال غرب)، ما أدى إلى وفاة 18 شخصا وتشريد عدد آخر.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية في البلاد تحذيرا من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية.

ودعت المواطنين إلى تجنب التواجد غير الضروري في مناطق معرضة للخطر.

وفي الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير ارتفع عدد الوفيات إلى 60 شخصا على الأقل. بينما أصيب أكثر من 100 آخرين ومازال 200 في عداد المفقودين.