وفاة أكثر من 2.1 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا

قتل فيروس كورونا أكثر من مليونين و106 ألف شخص، عبر العالم وأصيب نحو 100 مليون شخص حول العالم منذ بداية الفيروس.

وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية، في صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، و أكثر من 24 مليونا اصابة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثاينة من حيث عدد الوفايات حيث سجلت أكثر من 215 ألف شخص.

الهند جاءت في المرتبة الثالثة إذ سجلت أكثر من 153 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 10.6 مليون حالة.

وفي إيطاليا تم تسجيل نحو 85 ألف وفاة، وأكثر من 2.44 مليون إصابة، تليها فرنسا حيث بلغ فيها عدد الوفيات نحو 73 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات 3 ملايين.

وفي روسيا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 68.5 ألف شخص، وتم تسجيل منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و677352 إصابة مؤكدة.

و أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، تـأتي إيران في المقدمة حيث توفي أكثر من 57 ألف شخص، و سجلت أكثر من مليون و360 ألف إصابة .