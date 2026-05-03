وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر

رحل عن عالمنا الفنان هاني شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، عن عمر ناهز الـ73 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال رحلة علاجية في فرنسا، على خلفية إصابته بنزيف حاد في القولون.

وأعلن خبر الوفاة نجل الفنان، المدعو شريف، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب شريف هاني شاكر: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي، وأخويا. فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبرحيل شاكر، صاحب أشهر الأغاني الرومانسية في تاريخ الفن العربي الحديث، يسدل الستار على اسم من أبرز قامات الغناء الكلاسيكي. والذي ترك على مدار 5 عقود بصمة واضحة في ذاكرة الطرب العربي.