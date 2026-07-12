وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن الديوان الأميري في ​قطر اليوم الأحد عن وفاة ‌أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ​ثاني الذي وافته المنية صبيحة اليوم عن ​عمر ناهز 74 عاما.

وجاء ⁠في بيان الديوان الأميري في قطر “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير. المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية. صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما”.

وأضاف البيان “تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

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