وفاة أمين الخزينة داخل مقر ديوان والي قسنطينة

شهد مبنى ديوان والي ولاية قسنطينة مساء أول أمس الخميس، حادثا مأساويا، يتمثل في الوفاة المفاجئة لأمين خزينة الولاية، مزغيش عبد الناصر، في الطابق الثاني لمبنى الديوان الذي يتواجد في شارع “كينيدي” وسط المدينة.

أمين الخزينة بالولاية الذي توجه إلى ديوان الوالي من أجل حضور اجتماع للهيئة التنفيذية يجريه مديرو الهيئات الإدارية بالولاية، ويترأسه الوالي في قاعة الاجتماعات، وكان محددا انطلاقه في الساعة الرابعة مساءً.

وحسب ما توفر من أنباء، فقد صعد أمين الخزينة، مزغيش عبد الناصر، السلالم متوجها إلى الطابق الثاني، أين يتواجد مكتبا الوالي والأمين العام بالولاية، وبعد انتهائه من صعود السلالم، سقط أرضا للحظات ليعاود النهوض من جديد في الرواق، لكنه سرعان ما تهاوى على الأرض، أمام أنظار بعض أعضاء الهيئة التنفيذية والموظفين، أين تبين أنه فارق الحياة في الحين، وذلك في حدود الساعة 15 و 35 دقيقة، وهو ما أكده طبيب الحماية المدنية لدى معاينة الفقيد في عين المكان، وأرجع سبب الوفاة إلى “ذبحة صدرية” أدت إلى سكتة قلبية حادة تسببت في الوفاة المفاجئة للفقيد، أمين خزينة ولاية قسنطينة، مزغيش عبد الناصر، في الخمسينات من العمر، والذي زاول مهامه بالولاية في ذات المنصب لأكثر من 10 سنوات كاملة، وبعد عملية معاينة، تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية، ليتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” في قسنطينة.

طالع أيضا: قسنطينة : توقيف 5 أشخاص وحجز 10 ألاف قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها بالمتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 04. بمداهمة لأحد الأماكن المشبوهة المتواجدة بحي بن السبع ببلدية حامة بوزيان.

أين لفت انتباههم 3 أشخاص حاولوا الفرار فور مشاهدة أفراد الفصيلة. ليتم توقيفهم بعين المكان.

وبعد تفتيشهم تفتيشا أمنيا، وتمشيط مكان التوقيف عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. موضوعة على شكل رزم داخل كيس بلاستيكي.

كما تم تحويل المعنيين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحامة بوزيان. ومواصلة التحقيق معهم بالتعاون مع أفراد الفصيلة الرابعة للأمن والتدخل.

كما تم توقيف باقي أفراد الشبكة، وبواسطة إذن بالتفتيش تم تفتيش مساكنهم. ليتم حجز باقي كمية الأقراص المهلوسة، التي كانت مخبأة بإحكام بين الخردوات في منزل أحدهم.

لتسفر العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز حوالي 10 ألاف قرص مهلوس نوع كيتيل برومازيبام. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم، وكذا هواتف نقالة.

وبعد انتهاء التحقيق واستيفاء كامل الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم أمام الجهات القضائية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp