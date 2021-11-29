وفاة أم وإبنتيها إختناقا بالغاز في سعيدة

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم إختناقا بغاز أحدي اكسيد الكربون بحي الإخوة صديق ببلدية سعيدة بذات الولاية. وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 17 و17 د بحي الإخوة صديق وتمثل في تسرب الغاز داخل المنزل العائلي. وخلف الحادث وفاة أم وبنتيها بعد إستنشاقهم للغاز.

وعلى إثر ذلك تدخل ذات المصالح من أجل إجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية .من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيق في الحادث.

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توفيت عروس جزائرية في مقتبل العمر، بعد 48 ساعة فقط من حفل زفافها، إختناقا بالغاز.

الضحية تزوجت الخميس الماضي، قادمة من بلدية قصر بلزمة إلى بيت زوجها بقرية أولاد منعة ببلدية وادي الماء، في ولاية باتنة.

وتوفيت العروس، بسبب تسرب الغاز في بيتها الذي جاءت إليه عروسا قبل 48 ساعة.

لتشاء الأقدار أن ترحل العروس، من البيت الذي دخلت إليه بالفستان الأبيض، بالكفن الأبيض.

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أنقذت مصالح الحماية المدنية لداىرة ابن باديس، أمسية أمس السبت، عائلة بعد استنشاقهم اول اكسيد الكربون والذي انبعث من سخان الماء، وذلك ببلدية حاسي زهانة دائرة ابن باديس.

وتتكون هذه العائلة من الأم وبناتها الثلاث، والذين تتراوح اعمارهم مابين 5 و45 سنة.

أين قدمت مصالح الحماية المدنية لهم الاسعافات الأولية وحولوا جميعا الى مستشفى بن باديس على قيد الحياة.

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تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إنقاذ 4 أشخاص بعد تعرضهم للاختناق جراء استنشاقهم الغاز في وهران. كما تدخلت الحماية في حدود الساعة الحادية عشر، و7 دقائق صباحا في عين البيضاء بحي 2700 مسكن بعين البيضاء بلدية ودائرة السانيا.

وتوجهت الحماية المدنية لولاية وهران،أين تم إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة. ويتعلق الامر بالأم 50 سنة وابنتيها 13 سنة، 5 سنوات والإبن 13 سنة. كما وقع الحادث جراء استنشاق الضحايا غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي.

ويعاني الضحايا الأربعة، من ضيق في التنفس، أين تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية. كما تم تحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء. وتمت هذه التدخلات في كل من ولايات الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.

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