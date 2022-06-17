وفاة أم وإبنها إختناقا بالغاز في العاصمة

لقي شخصين حتفهما، إختناقا بالغاز المنبعث من سخان الماء، اليوم الجمعة، وذلك بمسكنهما العائلي الواقع بزرالدة في العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، في هذا الحادث منتصف نهار اليوم الجمعة، وذلك بحي 50 مسكن فيلا رقم 14 بلدية زرالدة.

أين تم إجلاء ضحيتين، ويتعلق الأمر بالأم “67 سنة”، وإبنها “40 سنة”، وتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا.

للإشارة فإن الضحية والذي يدعى “دويفي سيد علي”، يعمل في سلك الأمن الوطني.

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