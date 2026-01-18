وفاة أم ورضيعها اختناقا بالغاز في عنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، وفاة شخصين تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي القرية، ببلدية سيدي عمار.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا55د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي القرية، ببلدية سيدي عمار ودائرة الحجار.

حيث خلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 26 سنة وطفل يبلغ من العمر سنتين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.