وفاة أول حالة يشتبه بإصابتها بداء “الفطر الأسود” في مستشفى عين ولمان بسطيف

مدير المستشفى قدّر احتمال وفاة المريض بهذا الداء بنسبة 70 من المئة

سجلت، نهار أمس، المصالح الصحية في سطيف، وفاة أول حالة يشتبه أنها لداء “الفطر الأسود“، وقالت مصادر متطابقة، إن هذه الحالة تم استقبالها، الأسبوع الماضي، من طرف مصالح المؤسسة الاستشفائية “محمد بوضياف” ببلدية عين ولمان في سطيف، وخلال المعاينة الأولية، تم تسجيل نفس أعراض داء “الفطر الأسود”، واستنادا إلى مصدر طبي موثوق من داخل المستشفى، فإن الحالة التي تم استقبالها ووضعها في غرفة بمصلحة العزل في الطابق الثاني وتحت المراقبة الطبية، خضعت للعلاج والمتابعة باستمرار، كما أن المصاب هو رجل في عقده السادس، وينحدر من الجهة الجنوبية للولاية، وبالضبط من بلدية عين ولمان، كان قد أصيب بفيروس “كورونا”، وبعد مضاعفات وباء فيروس “كوفيد 19″، تطورت حالته الصحية إلى ما يشبه مرض “الفطر الأسود”، بعد ظهور عليه أعراض الإصابة بمرض “الفطر العفني” أو “الأسود” الذي يدخل إلى الجسم عبر الجيوب الأنفية ثم إلى الجهاز التنفسي، كما يصيب العين أو الأنف أو الفك، وقد ينتشر إلى الدماغ، ويتسبب في موت الأنسجة ويحوّل المناطق المصابة بجانب العين أو الفك إلى اللون الأسود، لهذا سمي بهذا الإسم، ويصيب الأشخاص الذين يتميزون بنقص المناعة، وقد قاوم المريض هذا الداء لأيام، إلى أن توفي ليلة أمس الأول.

وتعدّ هي الحالة، أول حالة يشتبه فيها على المستوى الوطني، في انتظار تأكيد نتائج التحاليل المخبرية والتقرير النهائي من طرف الأطباء المختصين.

“النهار” حاولت عدة مرات الاتصال بالجهات الرسمية من أجل معرفة تفاصيل أخرى عن وفاة مريض يشتبه في إصابته بداء “الفطر الأسود”، وبعد إصرار وعدة محاولات، كشف مدير مستشفى عين ولمان في اتصال هاتفي، أنه فعلا تم تسجيل حالة وفاة بمرض يشتبه بنسبة 70 من المئة بداء “الفطر الأسود”، واكتفى بالقول إنه تم اتخاذ مختلف الإجراءات المعمول بها، في انتظار إثبات الإصابة بهذا الداء بشكل قطعي أو نفيه من طرف المختصين.