وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

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وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

توفي أول طبيب في مصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقله موقع “اليوم السابع”، عن مصادر من وزارة الصحة المصرية.

وذكر ذات المصدر، أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتوفي في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة شفاء، و40 حالة وفاة.


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