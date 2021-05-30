وفاة أول مصرية يُشتبه في إصابتها بالفطر الأسود

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، بمصر، اليوم الأحد، عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا يشتبه في إصابتها بالفطر الأسود.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لاحظ الأطباء، إصابة السيدة المتوفاة بالفطر الأسود، بظهور علامات سوداء بمنطقة الأنف.وتُعد حالة الوفاة هذه، الأولى في مصر، التي يشتبه بإصابتها بالفطر الأسود.

وحسب مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسبا لإنتشاره بالمحافظة.

وأكد ذات المصدر، إنه ولحد الساعة، لم تظهر أي حالات مصابة بالفطر الأسود.وشدد ذات المسؤول، على أنه وفي حالة ظهور حالات مصابة بهذا الفيروس سوف يتم عزلها بغرف منفصلة عن مرضى كورونا.