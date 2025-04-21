وفاة أيقونة الفن التارقي بادي لالة

توفيت أيقونة الفن التارقي، الفنانة الجزائرية القديرة، بادي لالة، تاركة ورائها، إرثًا فنيًا خالداً.

وقدم وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، تعازيه الخالصة، في وفاة الفنانة، بادي لالة، معتبرا أنها واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في الجزائر والعالم.

وجاء في رسالة التعزية: “نيابة عن قطاع الثقافة والفنون، يتقدم الوزير بأحر التعازي إلى أسرة الفقيدة والأسرة الفنية والثقافية. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته”.

وأضاف الوزير: “تعد بادي لالة من أبرز رموز الموسيقى التارقية، حيث جمعت بين التندي التقليدي والعصري. وأصبحت سفيرة لهذا الفن على الساحة العالمية. قدمت العديد من الإسهامات التي ساعدت في إبراز التراث التارقي. وسافرت عبر أوروبا لتشارك في عروض مع فناني “التيناريوين” والموسيقيين الطوارق”.