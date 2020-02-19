وفاة إعلامي مصري متأثرا برحيل والدته

توفي صباح اليوم الأربعاء، الإعلامي المصري عمر نجيب ، عقب وفاة والدته منذ أسابيع قليلة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مصادر بالتلفزيون المصري، أن الراحل كان يعاني من حالة نفسية صعبة عقب وفاة والدته.

وكتب صديق الراحل، الإعلامي عليان حسن، على حسابه بفيسبوك: “الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلهش الحاجة والدتي توفاها الله”.

وأضاف حسن: “دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى”.

وكان الإعلامي الراحل يقدم عدة برامج مثل “هو وهي” على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل لقناة الأسرة والطفل.