وفاة إمرأة إثر إنفجار بمطبخ منزل في برج البحري

لقي شخص حتفه اليوم السبت، إثر حادث إنفجار غاز المدينة تبعه حريق، ببناية تتكون من طابقين بحي قعلول في بلدية برج البحري بالعاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، حوالي الساعة الحادية عشر صباحا في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إنفجار غاز المدينة تبعه حريق، على مستوى مطبخ بالطابق الأرضي لبناية تتكون من 02 طابقين.

وخلف الحادث،وفاة إمراة أصيبت بحروق في كامل أنحاء الجسم. وكذا تسجيل خسائر مادية تتمثل في مستلزمات المطبخ، والأواني، وسخان الماء والأجهزة كهرومنزلية.