وفاة إمرأة إثر صعقة كهربائية في عنابة

لقيت إمرأة حتفها بحي جمعة حسين التابع لبلدية البوني، وذلك إثر تعرضها لصعقة كهربائية أودت بحياتها بولاية عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرضت السيدة، لصعقة كهربائية ببلدية ودائرة البوني. حيث سارعت الوحدات المختصة إلى عين المكان فور تلقي البلاغ للقيام بعملية التدخل والإنقاذ.

وخلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 61 سنة، حيث جرى تحويلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.