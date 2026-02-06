وفاة إمرأة تحت عجلات قطار في بومرداس

توفيت إمرأة في العقد السادس من العمر، صباح اليوم، إثر تعرضها لحادث دهس من قبل قطار لنقل المسافرين ببلدية بودواو في ولاية بومرداس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت المصالح المعنية فور وقوع الحادث في حي الغوالم.

وسجلت المصالح المختصة تدخلها في تمام الساعة 08:39 صباحاً، عقب وقوع حادث دهس قطار مخصص لنقل المسافرين لشخص.

ووقع الحادث في المكان المسمى حي الغوالم التابع لبلدية ودائرة بودواو.

وخلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي ستين عاماً (في العقد السادس).

وفور معاينة الموقع، تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.