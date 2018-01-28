وفاة إمرأة حامل بسبب الإنفلونزا الموسمية بغيليزان

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وفاة إمرأة حامل بسبب الإنفلونزا الموسمية بغيليزان
بقلم حمزة زروقي

توفيت صباح اليوم إمرأة  حامل تبلغ 36سنة في شهرها الثالث جراء اصابتها بانفلونزا  موسمية حادة علما انها مصابة بمرض السكري.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فإن مديرية الصحة بالولاية أكدت خلال التحقيق الذي تم فتحه ،

أن الضحية  توفيت جراء عدم تناولها لادوية المضادة لانفلونزا  الموسمية بسبب الحمل،

اضافة الى اصابتها بمرض السكري الامر الذي استدعى ادخالها لمصلحة الولادة ثم الانعاش،

اين فارقت الحياة بمستشفى محمد بوضياف  بعاصمة الولاية وتعد هذه الحالة الاولى للوفاة بالانفلونزا الموسمية بالولاية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital