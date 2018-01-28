وفاة إمرأة حامل بسبب الإنفلونزا الموسمية بغيليزان

توفيت صباح اليوم إمرأة حامل تبلغ 36سنة في شهرها الثالث جراء اصابتها بانفلونزا موسمية حادة علما انها مصابة بمرض السكري.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فإن مديرية الصحة بالولاية أكدت خلال التحقيق الذي تم فتحه ،

أن الضحية توفيت جراء عدم تناولها لادوية المضادة لانفلونزا الموسمية بسبب الحمل،

اضافة الى اصابتها بمرض السكري الامر الذي استدعى ادخالها لمصلحة الولادة ثم الانعاش،

اين فارقت الحياة بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية وتعد هذه الحالة الاولى للوفاة بالانفلونزا الموسمية بالولاية.